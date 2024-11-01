Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 11:24

Город

Благоустройство части территории университета "Росбиотех" завершено в САО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили благоустройство одной из трех частей территории университета "Росбиотех", расположенной в САО. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Она предназначена не только для резидентов кампуса, но и местных жителей", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

Он уточнил, что соответствующий участок находится между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом.

В рамках благоустройства работники обустроили тротуары, соединяющие общежитие № 2 с основными корпусами университета. Кроме того, по ним можно пройти от Волоколамского шоссе на улицу Панфилова.

Также были установлены 24 светильника торшерного типа, высажены свыше 1,1 тысячи кустарников и организована универсальная площадка, объединяющая поле для нескольких видов спорта: баскетбола, волейбола и мини-футбола.

При этом рядом специалисты разместили небольшую трибуну, выделили зону для игры в пинг-понг и установили многофункциональный спортивный воркаут-комплекс, а также сделали отдельную площадку для панна-футбола.

Всего на территории "Росбиотеха" сейчас создаются три полноценные функциональные зоны. Цель проекта, как подчеркнули в пресс-службе комплекса, – сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи – посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать.

Тем временем сотрудники КГХ еще завершили благоустройство территорий причалов Кутузовский и Сити-Багратион. Так, специалисты проложили кабельную канализацию, протяженность которой составила более 3 километров, и обновили покрытие пешеходных зон на площади 5 тысяч квадратных километров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона.

Помимо этого, работы завершились в зоне возле причала, где сделали дорожки с экологичным покрытием, а на спуске оборудовали пандус с поручнями. Также теперь в сквере имени П. И. Багратиона появилось новое дорожное покрытие, уличное освещение, скамейки. Там же провели работы по озеленению.

Четыре зеленые зоны благоустроили на юге Москвы

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика