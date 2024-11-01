Благоустройство части территории университета "Росбиотех" завершено в САО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили благоустройство одной из трех частей территории университета "Росбиотех", расположенной в САО. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Она предназначена не только для резидентов кампуса, но и местных жителей", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

Он уточнил, что соответствующий участок находится между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом.

В рамках благоустройства работники обустроили тротуары, соединяющие общежитие № 2 с основными корпусами университета. Кроме того, по ним можно пройти от Волоколамского шоссе на улицу Панфилова.

Также были установлены 24 светильника торшерного типа, высажены свыше 1,1 тысячи кустарников и организована универсальная площадка, объединяющая поле для нескольких видов спорта: баскетбола, волейбола и мини-футбола.

При этом рядом специалисты разместили небольшую трибуну, выделили зону для игры в пинг-понг и установили многофункциональный спортивный воркаут-комплекс, а также сделали отдельную площадку для панна-футбола.

Всего на территории "Росбиотеха" сейчас создаются три полноценные функциональные зоны. Цель проекта, как подчеркнули в пресс-службе комплекса, – сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи – посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать.

Тем временем сотрудники КГХ еще завершили благоустройство территорий причалов Кутузовский и Сити-Багратион. Так, специалисты проложили кабельную канализацию, протяженность которой составила более 3 километров, и обновили покрытие пешеходных зон на площади 5 тысяч квадратных километров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона.

Помимо этого, работы завершились в зоне возле причала, где сделали дорожки с экологичным покрытием, а на спуске оборудовали пандус с поручнями. Также теперь в сквере имени П. И. Багратиона появилось новое дорожное покрытие, уличное освещение, скамейки. Там же провели работы по озеленению.