Более 50 км воздушных линий убрали под землю в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве убрали под землю более 50 километров воздушных линий. Это было сделано в рамках программы "Чистое небо" за время, прошедшее с начала 2024 года, рассказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что программа стартовала в 2015 году. В тот период на фоне реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение об освобождении центральной части столицы и ключевых магистралей от воздушных линий.

"За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 900 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", – отметил Бирюков.

В 2024 году работы проводились на улице Сергия Радонежского, Кадашевской набережной и в переулках Старомонетном и Пыжевском, а также в саду "Аквариум" на Большой Садовой, переулках Лихов, Большом, Малом и Среднем Каретных, Колобовских в районе Цветного бульвара и на территории других общественных пространств.

Сергей Собянин рассказывал, что кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и городских служб скрывают под землю в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами. Через них можно легко отремонтировать любую линию или подключить новую.

