Более 55% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков – более 55% месячной нормы. 2 ноября погода улучшилась, но в прогнозе есть вероятность снега и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется максимум до 2 градусов, а атмосферное давление к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

В Московском регионе уже начал формироваться снежный покров, он местами достиг трех сантиметров. Утром в некоторых районах прошла метель, которую сменило солнце. Синоптики прогнозируют, что снег скоро растает, а постоянный снежный покров установится только в конце ноября – начале декабря.

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