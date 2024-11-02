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02 ноября, 11:15

Общество

Более 55% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Более 55% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

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В Москве за сутки выпало рекордное количество осадков – более 55% месячной нормы. 2 ноября погода улучшилась, но в прогнозе есть вероятность снега и сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется максимум до 2 градусов, а атмосферное давление к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

В Московском регионе уже начал формироваться снежный покров, он местами достиг трех сантиметров. Утром в некоторых районах прошла метель, которую сменило солнце. Синоптики прогнозируют, что снег скоро растает, а постоянный снежный покров установится только в конце ноября – начале декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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