Суд приговорил Михальченко к 20 годам колонии по делу о хищениях на стройке в Ново-Огареве

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Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере миллиона рублей за хищения бюджетных средств при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве, сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд приговорил к 15 годам колонии бывшего директора ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова, который также является фигурантом данного дела.

Ранее гособвинение запросило 20 лет колонии для Михальченко и 18 лет – для Каминова.

В январе 2019 года суд арестовал Дмитрия Михальченко по делу об организации преступного сообщества и растрате. Сам бизнесмен просил изменить ему меру пресечения на более мягкую – залог или домашний арест. Он отметил, что выступает за установление истины по делу и готов давать показания на полиграфе, а также настаивает на полиграфе для всех обвиняемых.

В октябре 2020 года Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии экс-главу компании "Стройфасад" Дмитрия Торчинского. Его обвинили в хищении около 1,3 миллиарда рублей, которые были выделены на строительные и реконструкционные работы в резиденции главы государства в Ново-Огареве. Экс-глава "Стройфасада" признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

