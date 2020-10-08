Фигуранта дела о хищении при строительстве в Ново-Огареве осудили на 5 лет колонии

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Московский городской суд приговорил к 5 годам колонии экс-главу компании "Стройфасад" Дмитрия Торчинского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Торчинского обвинили в хищении около 1,3 миллиарда рублей, которые были выделены на строительные и реконструкционные работы в резиденции президента России в Ново-Огареве. Экс-глава "Стройфасада" признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Московский городской суд признал виновным Дмитрия Торчинского в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210, частью 4 статьи 160 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 1 месяц", – сообщили в суде.

Ранее СК предъявил обвинение в растрате денег Промсвязьбанка 9 фигурантам уголовного дела.