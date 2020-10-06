Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви оставлен под домашним арестом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичный Апелляционный суд оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает ТАСС.

Инстанция признала законным продление срока меры пресечения в его отношении.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения", – огласила решение судья.

Под домашним арестом Калви оказался 11 апреля 2019 года. Он обвиняется в хищении средств. По версии следствия, подконтрольная основателю Baring Vostok организация "Первое коллекторское бюро" взяла кредит у банка "Восточный" на сумму 2,5 миллиарда рублей. Для его уплаты Калви организовал продажу акций International Financial Technology Group.

Впоследствии оказалось, что Калви соврал об их цене. Следователи выяснили, что реальная стоимость акций составляет 600 тысяч рублей. В связи с этим банк "Восточный" подал иск о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с компании Evison, которая подконтрольна Baring Vostok.

По делу также проходят экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.