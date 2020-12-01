ФСО просит суд взыскать с бизнесмена 1 млрд руб за хищения на стройке в Ново-Огареве

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Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась с иском в Никулинский суд Москвы о взыскании около миллиарда рублей с топ-менеджера компании "Стройфасад" Станислава Кюнера, сообщает ТАСС.

Известно, что осужденного на восемь лет колонии бизнесмена обвиняют в хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Заседание назначено на 23 декабря.

В октябре Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии экс-главу компании "Стройфасад" Дмитрия Торчинского. Его обвинили в хищении около 1,3 миллиарда рублей, которые были выделены на строительные и реконструкционные работы в резиденции главы государства в Ново-Огареве.

Экс-глава "Стройфасада" признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.