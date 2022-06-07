Обвинение запросило 20 лет для Михальченко по делу о хищениях на стройке в Ново-Огареве

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Гособвинение запросило 20 лет колонии для гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко, главного фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, сообщает РИА Новости.

"По совокупности преступлений назначить Михальченко 20 лет колонии строгого режима со штрафом миллион рублей", – заявил прокурор.

Бывшего директора ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова гособвинитель просит приговорить к 18 годам лишения свободы.

В январе 2019 года суд арестовал Дмитрия Михальченко по делу об организации преступного сообщества и растрате. Сам бизнесмен просил изменить ему меру пресечения на более мягкую – залог или домашний арест. Он отметил, что выступает за установление истины по делу и готов давать показания на полиграфе, а также настаивает на полиграфе для всех обвиняемых.

В октябре 2020 года Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии экс-главу компании "Стройфасад" Дмитрия Торчинского. Его обвинили в хищении около 1,3 миллиарда рублей, которые были выделены на строительные и реконструкционные работы в резиденции главы государства в Ново-Огареве.

Экс-глава "Стройфасада" признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

