Песков опроверг данные о стройке в Ново-Огареве

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о стройке в Ново-Огареве. По его словам, ничего такого там нет.

"Это резиденция главы государства... Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек", – сказал представитель Кремля ТАСС.

Ранее Песков назвал фейком статью Guardian о том, что власти РФ поддержали Трампа в 2016 году. Он также назвал данную статью бульварным чтивом.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что фейк-ньюс применяется против России как оружие. Он отметил, что в стране борются с фейками.

