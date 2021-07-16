Песков назвал фейком статью Guardian о том, что власти РФ поддержали Трампа в 2016 году

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Статья британской газеты Guardian о том, что российские власти в 2016 году договорились об оказании поддержки Дональду Трампу на президентских выборах в США, является фейком и полной неправдой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", – сказал Песков.
Накануне представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию назвал статью Guardian бульварным чтивом.
По утверждению издания, которое ссылается на якобы имеющиеся в его распоряжении документы Кремля, Владимир Путин в ходе закрытой сессии Совбеза РФ 22 января 2016 года дал указание провести секретную операцию по поддержке Трампа в ходе президентской кампании. Отмечается, что целью данной операции должно было стать развитие социальной нестабильности в Соединенных Штатах вследствие его прихода к власти.
Ранее Владимир Путин заявил, что сообщения о готовности России продать Ирану спутниковые системы, которые якобы позволят Тегерану отслеживать военные цели, являются чепухой и фейком. Информацию о намерении Москвы продать спутниковые технологии Тегерану ранее распространило издание Washington Post.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: