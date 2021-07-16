Песков назвал фейком статью Guardian о том, что власти РФ поддержали Трампа в 2016 году

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Статья британской газеты Guardian о том, что российские власти в 2016 году договорились об оказании поддержки Дональду Трампу на президентских выборах в США, является фейком и полной неправдой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я вчера неоднократно это комментировал, мне кажется, тут нечего особо больше комментировать. Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", – сказал Песков.

Накануне представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию назвал статью Guardian бульварным чтивом.

По утверждению издания, которое ссылается на якобы имеющиеся в его распоряжении документы Кремля, Владимир Путин в ходе закрытой сессии Совбеза РФ 22 января 2016 года дал указание провести секретную операцию по поддержке Трампа в ходе президентской кампании. Отмечается, что целью данной операции должно было стать развитие социальной нестабильности в Соединенных Штатах вследствие его прихода к власти.

Ранее Владимир Путин заявил, что сообщения о готовности России продать Ирану спутниковые системы, которые якобы позволят Тегерану отслеживать военные цели, являются чепухой и фейком. Информацию о намерении Москвы продать спутниковые технологии Тегерану ранее распространило издание Washington Post.