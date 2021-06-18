В Кремле объяснили, почему Путин не подписал закон о борьбе с фейками

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Владимир Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования в СМИ, поскольку у него появились вопросы к теме освобождения прессы от ответственности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку", – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что документ будет дорабатываться осенью.

Ранее стало известно, что Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если их главных редакторов нельзя установить и привлечь к ответственности.

Госдума приняла законопроект 19 мая, а 2 июня его одобрил Совет Федерации. Документ вернули в Госдуму 15 июня. 16 июня Совет Думы направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно действующему законодательству, за дословную передачу информации, опубликованной другими средствами массовой информации, журналисты ответственности не несут. Поправки же, которые отклонил Путин, предполагали, что журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных, противоправных или порочащих материалов других СМИ, если нет возможности установить и привлечь к ответственности главных редакторов этих изданий.