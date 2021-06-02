Совфед ужесточил правила цитирования СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных, противоправных или порочащих материалы других СМИ, если нет возможности установить и привлечь к ответственности главных редакторов этих изданий. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, за дословную передачу информации, опубликованной другими средствами массовой информации, журналисты ответственности не несут.
Как пояснил замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, соответствующие поправки нужны для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.
"Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием", – заявил Боярский.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил генеральному прокурору России Игорю Краснову письмо с предложением запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проведение социологических опросов во время избирательных кампаний.
По его словам, на данный момент они имеют возможность манипулировать общественным мнением, создавая ложное ощущение о поддержке того или иного кандидата.
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