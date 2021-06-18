Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования для СМИ

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Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если их главных редакторов нельзя установить и привлечь к ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла законопроект 19 мая, а 2 июня его одобрил Совет Федерации. Документ вернули в Госдуму 15 июня. 16 июня Совет Думы направил текст в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Согласно действующему законодательству, за дословную передачу информации, опубликованной другими средствами массовой информации, журналисты ответственности не несут. Поправки же, которые отклонил Путин, предполагали, что журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных, противоправных или порочащих материалов других СМИ, если нет возможности установить и привлечь к ответственности главных редакторов этих изданий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил генеральному прокурору России Игорю Краснову письмо с предложением запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проведение социологических опросов во время избирательных кампаний.

По его словам, на данный момент они имеют возможность манипулировать общественным мнением, создавая ложное ощущение о поддержке того или иного кандидата.

