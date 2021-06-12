Путин назвал чепухой информацию о передаче спутниковых систем Ирану

Фото: kremlin.ru
Сообщения о том, что Россия готова продать Ирану спутниковые системы, которые якобы позволят Тегерану отслеживать военные цели, являются чепухой. Об этом Владимир Путин заявил в интервью NBC News.
"Это просто фейковые новости. По крайней мере я ничего не знаю об этом. Те, кто говорят об этом, вероятно, знают об этом больше. Это чепуха", – сказал президент.
В интервью указано, что информацию о намерении Москвы продать спутниковые технологии Тегерану ранее распространило издание Washington Post.
Помимо этого, Путин также заявил NBC, что считает американского коллегу Джо Байдена карьерным политиком и отметил, что нынешний глава Белого дома радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа. Кроме того, Путин отметил, что всегда действовал в интересах российского народа и государства, поэтому не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в свой адрес.
Президент РФ также заявил, что за последние несколько лет отношения России и Соединенных Штатов опустились до худшего уровня.
Полная версия эксклюзивного интервью президента РФ выйдет в понедельник, 14 июня. Это первое за последние три года интервью Владимира Путина американским СМИ. С главой российского государства пообщался работающий в Лондоне старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс.
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