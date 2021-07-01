Трамп рассказал о планах на выборы президента в 2024 году

Фото: depositphotos/actionsports

Экс-президент США Дональд Трамп собирается снова участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году, сообщает News.ru.

По его словам, он принял такое решение во благо Соединенных Штатов.

"Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это невесело – постоянно сражаться, всегда сражаться", – сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп анонсировал книгу своего авторства. Он сообщил, что уже отклонил две книжные сделки от самого маловероятного из издателей. Бывший президент США также рассказал, что у него есть еще один важный проект, который является более первоочередным, чем написание книги, но подробностей не раскрыл.

Трамп заочно обратился к действующему лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену, которого ранее постоянно называл "сонным Джо", с просьбой не засыпать на встрече с Владимиром Путиным в Швейцарии и передать президенту России наилучшие пожелания.

