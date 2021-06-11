Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заочно обратился к своему преемнику Джо Байдену, которого ранее называл "сонным Джо", с просьбой не засыпать на встрече с Владимиром Путиным.

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече", – передает слова Трампа РИА Новости.

Бывший американский лидер также попросил передать президенту России наилучшие пожелания и напомнил, что прошедшая в Хельсинки в 2018 году двусторонняя встреча была "очень великолепной и продуктивной". Он также отметил, что по итогам тех переговоров США "выиграли многое", включая уважение Путина и России.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины. Как ранее заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта в Донбассе.