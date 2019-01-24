Бизнесмена Михальченко арестовали до 21 марта

Суд арестовал до 21 марта генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по делу об организации преступного сообщества и растрате, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия. Прокуратура поддержала следствие. Сам бизнесмен просил изменить ему меру пресечения на более мягкую – залог или домашний арест. Он отметил, что выступает за установление истины по делу и готов давать показания на полиграфе, а также настаивает на полиграфе для всех обвиняемых.
В декабре прошлого года суд в столице уже приговорил Михальченко к четырем годам колонии общего режима. Приговор вынесен по делу о контрабанде элитного европейского алкоголя. При этом обвинение просило для бизнесмена наказание в виде 10 лет строгого режима.
На этот раз крупный петербургский предприниматель подозревается по статьям "Организация преступного сообщества" и "Растрата в особо крупном размере".
Михальченко был задержан в марте 2016 года. Партию контрабанды нашли на одном из складов Ленинградской области летом 2015 года. Злоумышленники пытались провезти в Россию под видом наполнителя для кошачьего туалета 1,5 миллиона пачек сигарет и 24 тысячи бутылок алкоголя.
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