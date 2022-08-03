Осужденного депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в розыск

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Депутат Госдумы Вадима Белоусова, осужденного заочно на 10 лет колонии за получение крупной взятки, объявили в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Московский городской суд 3 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осужденного Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения", – сообщили в суде.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы за получение крупной взятки. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

Бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова, которая является тещей Белоусова, получила 5 лет лишения свободы условно. Также суд оштрафовал ее на 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд взыскал в пользу государства с Белоусова и Бутаковой размер полученной им взятки в 3,25 миллиарда рублей.