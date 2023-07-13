Начальник уголовного розыска в Красноярске арестован по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю Андрей Иванов заключен под стражу на 1 месяц 29 дней по делу о взятке, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.



"В отношении 45-летнего руководителя подразделения полиции возбуждено уголовное дело о получении взяток по пункту "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ", – отметили в ведомстве.

Следствие установило, что Иванов через начальника отдела и бывшего сотрудника того же управления получил от предпринимателя взятку в размере 700 тысяч рублей. Деньги передали за устранение полицией конфликтов, которые появились между арендаторами складских помещений на территории рынка "Южный" в Красноярске по адресу улица Шахтеров, дом 59.

В свою очередь, полицейский вину не признает.

В ведомстве добавили, что Железнодорожный районный суд Красноярска согласился с доводами прокурора, что Иванов способен оказать давление на свидетелей, а также может устранить доказательства и скрыться от следствия. В связи с этим сотрудник МВД заключен под стражу до 9 сентября 2023 года.

Помимо этого, одного из посредников Иванова арестуют, второму запретят совершать определенные действия, однако не указывается, какие именно.



В настоящее время следствие проводит в отношении уголовного дела необходимый комплекс действий. Расследование дела поставлено на особый контроль прокурора Красноярского края.

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