В Крыму задержали трех сотрудников местного УФСИН по подозрению в получении взяток

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Троих сотрудников УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю задержали по подозрению в получении взяток, сообщает RT.

Их подозревают в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Еще один фигурант уголовного дела подозревается в даче взяток должностным лицам. Речь идет о жительнице Санкт-Петербурга.

По данным следствия, предпринимательница из Петербурга, которая занималась доставкой посылок заключенным, давала взятки сотрудникам УФСИН.

Ранее Нижегородский районный суд приговорил экс-гендиректора компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 миллионов рублей по делу о взяточничестве.

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется не только во взяточничестве, но и в превышении должностных полномочий. Приговор озвучил судья Дмитрий Пронин.