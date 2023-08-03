Хинштейн заявил о задержании главы Минздрава Самары по делу о мошенничестве

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Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по делу о мошенничестве в региональных медучреждениях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В настоящее время расследованием дела, пояснил парламентарий, занимается самарский главк МВД РФ.

Ранее экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, он получил взятку в размере пяти миллионов рублей, проигнорировав недостатки при корректировке проектной документации строительства метро в Красноярске.

