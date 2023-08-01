Суд арестовал 48 единиц недвижимости бывшего вице-мэра Сочи Юрина

Фото: Следственный комитет РФ

Суд Центрального района Сочи арестовал 48 единиц недвижимости, в частности 9 домов, 13 квартир и 26 земельных участков, через подставных лиц принадлежащих бывшему вице-мэру города Сергею Юрину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

По версии Генпрокуратуры РФ, недвижимость Юрина юридически была оформлена на Б. В Бешкенадзе, Т. А. Маргшвелашвили и А. В. Тарасову. По распоряжению суда она будет передана в доход РФ.

"В обеспечении заявленных исковых требований наложить арест на недвижимое имущество Бешкенадзе, Маргшвелашвили, Тарасовой", – говорится в сообщении.

Юрина арестовали по делу о двух крупных взятках в октябре 2018 года. В ходе расследования дела его отправили в СИЗО.

Вместе с Юриным по делу об особо крупном взяточничестве проходили еще шесть человек. Это заместитель директора АНО "Росгонки" Анатолий Рыков, гендиректор ООО "Легиз-Имапериум" Андрей Левентчук, замдиректора департамента экономики администрации Сочи Александр Иванов, учредитель "Мануфактуры-Юг" Игорь Строганов и адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.

