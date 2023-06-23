Более 70 млн рублей присвоено от продажи билетов на горнолыжном курорте в КБР – ФСБ

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ФСБ совместно с МВД выявили хищение денежных средств, полученных от продажи электронных пропусков на подъемники горнолыжного курорта Кабардино-Балкарии, входящего в структуру акционерного общества "Кавказ.РФ", сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежно-пропускную систему всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". В результате этих действий акционерному обществу "Кавказ.РФ" причинен материальный ущерб в более 70 миллионов рублей.

Суд постановил арестовать у организатора преступной схемы автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму выше 250 миллионов рублей в качестве меры, направленной на возмещение причиненного ущерба.

Ранее бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми – руководителя администрации главы региона Михаила Порядина приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.

Погодина признали виновным в хищении 200 миллионов рублей из благотворительного фонда "Патриот". Он должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и будет лишен права занимать определенные должности на три года, добавили в Сыктывкарском городском суде, где проходило слушание.

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