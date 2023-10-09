В Москве заочно арестовали основателя компании Fintailor Investments Люшинского

Фото: Следственный комитет РФ

Басманный суд столицы заочно арестовал основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки", – сказали в суде.

СК РФ объявил в розыск Люшинского, а также еще двух фигурантов уголовного дела – кипрского юриста Вассилиадеса Христодулоса и петербургского бизнесмена Олега Михалева.

Их обвиняют в отмывании денег и растрате в особо крупном размере, согласно статьям 174.1 и 160 УК РФ. Сейчас они скрываются за пределами Российской Федерации.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве красноярского метро. Бывшему чиновнику назначили 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также Митволь должен выплатить 952 миллиона рублей по гражданским искам.

"Московский патруль": мэра Кизилюрта доставили в Басманный суд