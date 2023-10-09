09 октября, 18:55Происшествия
В Москве заочно арестовали основателя компании Fintailor Investments Люшинского
Фото: Следственный комитет РФ
Басманный суд столицы заочно арестовал основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
"Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки", – сказали в суде.
СК РФ объявил в розыск Люшинского, а также еще двух фигурантов уголовного дела – кипрского юриста Вассилиадеса Христодулоса и петербургского бизнесмена Олега Михалева.
Их обвиняют в отмывании денег и растрате в особо крупном размере, согласно статьям 174.1 и 160 УК РФ. Сейчас они скрываются за пределами Российской Федерации.
Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве красноярского метро. Бывшему чиновнику назначили 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Также Митволь должен выплатить 952 миллиона рублей по гражданским искам.
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