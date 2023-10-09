Основателя инвестиционной компании Fintailor Investments объявили в розыск

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) РФ объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, он и еще два фигуранта обвиняются в отмывании денежных средств и особо крупной растрате.

Вместе с Люшинским в розыск объявили известного кипрского юриста Вассилиадеса Христодулоса и петербургского бизнесмена Олега Михалева. Им вменяют вину по статьям 174.1 и 160 Уголовного кодекса (УК) РФ.

"Им предъявлено обвинение, они объявлены в розыск, так как скрываются от следственных действий за границей", – сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, в Басманном суде Москвы агентству сообщили, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу.

До этого Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест директора Детской музыкальной школы имени Глиэра Арнольда Штейнгауэра по делу о взятках. По некоторым данным, взятки он брал с сотрудников учебного заведения.



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