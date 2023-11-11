Более 500 человек стоят в очереди за пропускными билетами у Большого театра

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Более 500 человек стоят в очереди около Большого театра за пропускными браслетами на балет "Щелкунчик". Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что обстановка в очереди за пропускными билетами спокойная, информации о происшествиях не поступало.

Перед зданием театра сформировались три очереди из желающих попасть на постановку.

Безопасность граждан в очереди обеспечена в полном объеме. Как сообщил представитель силовых структур, на месте находятся около 500 человек и достаточное количество полиции.

"Обстановка контролируется, наблюдается скопление людей, люди ведут себя организовано и контролируемо", – добавил он.

Ранее сообщалось о том, что перед тем как попасть в кассу театра за билетом "Щелкунчик", необходимо занять очередь за специальным браслетом с номером. Самые желанные даты – с 29 по 31 декабря. Такую схему с предварительным приобретением браслетов установил сам театр, чтобы бороться с перекупщиками.