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27 ноября, 14:59

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Эксперт Мариничев назвал способ отличить поддельный сайт по продаже билетов в Большой

Не прощелкать деньги: как вычислить аферистов при покупке билетов в Большой

Большой театр откроет продажи электронных билетов на легендарный новогодний спектакль "Щелкунчик" уже через несколько дней. Традиционно в этот период активизируются аферисты, создающие поддельные сайты и ворующие деньги покупателей. Москва 24 выяснила, как отличить фишинговый сайт и избежать мошенничества.

Новые правила

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Большой театр откроет продажу билетов на балет Петра Чайковского "Щелкунчик" 2 декабря. В кассах в этом году приобрести их будет нельзя – они будут доступны только на официальном сайте.

Помимо этого, часть билетов можно будет купить через аукцион. В нем смогут поучаствовать как физические, так и юридические лица, а часть вырученных средств направят на поддержку артистов Большого театра, отметили в учреждении. Уже известно, что через аукцион цены на пару билетов будут начинаться от 100 тысяч рублей.

При этом совершить покупку можно будет только по паспорту. Такие правила театр ввел еще в октябре этого года "для предотвращения спекуляций". В случае несоответствия данных, указанных в билете и документе, театр может не допустить человека на спектакль.

Всего же в этом году в Большом дадут 18 спектаклей, первый показ запланирован на 17 декабря.

Защита от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Покупать билеты онлайн сегодня нужно особенно аккуратно – злоумышленники используют множество способов, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты. Об этом Москве 24 рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Например, мошенники могут прислать на почту письмо от лица театра и предложить купить билеты по ссылке. При переходе пользователь попадает на поддельный сайт, который, на первый взгляд, сложно отличить от оригинала.

Часто воруются даже пароли. Вы заходите на сайт якобы Большого театра, вводите свой email и пароль. Сайт ничего вам не продает, но получает вашу связку логина и пароля. А злоумышленники уже могут воспользоваться ей.
Дмитрий Мариничев
интернет-омбудсмен

Кроме того, мошенники могут отслеживать действия в интернете и пользоваться этим. Как рассказал эксперт, после посещения какого-либо сайта мошенники могут прислать пользователю письмо с пометкой "ваш заказ ждет оплаты". При переходе по ссылке человек окажется на фишинговом сайте.

В целом проверить оригинальность сайта сегодня непросто, заметил Мариничев: порой внешне определить подделку невозможно, поскольку порталы могут быть буквально идентичными. По словам эксперта, при покупке на сайтах необходимо обратить внимание сразу на несколько пунктов:

  • контент;
  • домен;
  • цифровой сертификат;
  • оплата.

Относительно контента важно проверить адрес, телефоны, информацию о компании, платежные реквизиты – все это должно присутствовать на сайте. После этого можно убедиться в подлинности домена сайта на специальных сервисах, которые показывают, когда и кто зарегистрировал адрес.

"Если мы введем там сайт Большого театра, то увидим, что домен зарегистрирован в 1997 году. Это говорит о том, что мы находимся на правильном домене. А если сайт поддельный, фишинговый, то он обычно зарегистрирован совсем недавно, может быть, даже в этом году", – объяснил Мариничев.

В свою очередь, проверить наличие цифрового сертификата можно по наличию замочка в адресной строке. Если он присутствует, значит, сайт имеет HTTPS-шифрование и безопасен, подчеркнул эксперт.

При оплате билетов также нужно проверить, куда уйдут деньги. По словам Мариничева, нередко мошенники осуществляют оплату с карты на карту переводом. Однако это недопустимо для государственных и других коммерческих организаций, заключил эксперт.

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Шмакова Екатерина

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