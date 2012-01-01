Эксперт Мариничев назвал способ отличить поддельный сайт по продаже билетов в Большой

Большой театр откроет продажи электронных билетов на легендарный новогодний спектакль "Щелкунчик" уже через несколько дней. Традиционно в этот период активизируются аферисты, создающие поддельные сайты и ворующие деньги покупателей. Москва 24 выяснила, как отличить фишинговый сайт и избежать мошенничества.

Новые правила

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Большой театр откроет продажу билетов на балет Петра Чайковского "Щелкунчик" 2 декабря. В кассах в этом году приобрести их будет нельзя – они будут доступны только на официальном сайте.

Помимо этого, часть билетов можно будет купить через аукцион. В нем смогут поучаствовать как физические, так и юридические лица, а часть вырученных средств направят на поддержку артистов Большого театра, отметили в учреждении. Уже известно, что через аукцион цены на пару билетов будут начинаться от 100 тысяч рублей.

При этом совершить покупку можно будет только по паспорту. Такие правила театр ввел еще в октябре этого года "для предотвращения спекуляций". В случае несоответствия данных, указанных в билете и документе, театр может не допустить человека на спектакль.

Всего же в этом году в Большом дадут 18 спектаклей, первый показ запланирован на 17 декабря.

Защита от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Покупать билеты онлайн сегодня нужно особенно аккуратно – злоумышленники используют множество способов, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты. Об этом Москве 24 рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Например, мошенники могут прислать на почту письмо от лица театра и предложить купить билеты по ссылке. При переходе пользователь попадает на поддельный сайт, который, на первый взгляд, сложно отличить от оригинала.



Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен Часто воруются даже пароли. Вы заходите на сайт якобы Большого театра, вводите свой email и пароль. Сайт ничего вам не продает, но получает вашу связку логина и пароля. А злоумышленники уже могут воспользоваться ей.

Кроме того, мошенники могут отслеживать действия в интернете и пользоваться этим. Как рассказал эксперт, после посещения какого-либо сайта мошенники могут прислать пользователю письмо с пометкой "ваш заказ ждет оплаты". При переходе по ссылке человек окажется на фишинговом сайте.

В целом проверить оригинальность сайта сегодня непросто, заметил Мариничев: порой внешне определить подделку невозможно, поскольку порталы могут быть буквально идентичными. По словам эксперта, при покупке на сайтах необходимо обратить внимание сразу на несколько пунктов:



контент;

домен;

цифровой сертификат;

оплата.

Относительно контента важно проверить адрес, телефоны, информацию о компании, платежные реквизиты – все это должно присутствовать на сайте. После этого можно убедиться в подлинности домена сайта на специальных сервисах, которые показывают, когда и кто зарегистрировал адрес.



"Если мы введем там сайт Большого театра, то увидим, что домен зарегистрирован в 1997 году. Это говорит о том, что мы находимся на правильном домене. А если сайт поддельный, фишинговый, то он обычно зарегистрирован совсем недавно, может быть, даже в этом году", – объяснил Мариничев.

В свою очередь, проверить наличие цифрового сертификата можно по наличию замочка в адресной строке. Если он присутствует, значит, сайт имеет HTTPS-шифрование и безопасен, подчеркнул эксперт.

При оплате билетов также нужно проверить, куда уйдут деньги. По словам Мариничева, нередко мошенники осуществляют оплату с карты на карту переводом. Однако это недопустимо для государственных и других коммерческих организаций, заключил эксперт.