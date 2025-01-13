Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве 13 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 13 января. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Скорость северо-западного и западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба.

Между тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что высота снежного покрова в столице остается существенно ниже нормы. В ночь на воскресенье, 12 января, в Москве и области прошли осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, в МГУ – 4 миллиметра, на Балчуге – менее 1 сантиметра.

