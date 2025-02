В США зоопарк продаст нарисованные пингвинами картины

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ и запрещена)/animaladventurepark

Зоопарк Нью-Йорка продаст на торгах картины, которые нарисовали пингвины, капибары, ленивцы и жирафы. Об этом сообщает портал UPI.

Гала-мероприятие Dream Big Gala: Night Out on the Town состоится 15 марта. Кроме того, аукцион пройдет в онлайн-формате. Средства, вырученные за картины, пойдут на нужды зоопарка и животных.

Как уточняется в сообщении, специалисты зоосада вдохновляют подопечных на творчество с помощью различных методов. Например, пингвины создают картины, когда преследуют еду или лазер.

"Наши художники усердно трудятся над завершением своих шедевров", – подписал зоосад фотографии с картинами в своих социальных сетях.

Тем временем в Московском зоопарке малайский медвежонок Лучик впервые посетил игровую комнату. Он бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера, рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

Лучик с интересом обнюхивал все предметы в игровой, где ранее была его сестра Звездочка. Зоологи играли с медвежонком, развлекали его и предлагали ему игрушки.