Начался прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Присоединиться к хакатону могут совершеннолетние российские и иностранные IT-специалисты, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Как рассказала вице-мэр, участники объединятся в команды и предложат собственные решения для одной из 20 задач, которые подготовят городские ведомства и крупные компании.

В частности, специалистам предстоит создать ассистента на основе нейросети для работы с большим объемом данных, а также разработать медицинский сервис для определения координат объектов недвижимости по фотографиям.

Регистрация доступна до 18 сентября на сайте. Подготовка проектов и их экспертная оценка пройдут в онлайн-формате. В финал пройдут 200 самых сильных коллективов.

Общий призовой фонд составляет 40 миллионов рублей. Победившие команды получат миллион рублей, а занявшие второе и третье места – 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Хакатон проводится с 2019 года. За это время в нем поучаствовали свыше 40 тысяч человек. Они разработали 2,2 тысячи решений, на основе которых запустили более 60 стартапов.

В 2024 году столичные организации и проекты в IT-сфере получили свыше 60 премий в своей области. Москва занимает ведущие позиции в России и мире по части внедрения цифровых технологий. Среди лауреатов престижных премий в прошлом году стали цифровые решения в области предпринимательства, медицины, креативных индустрий, транспорта, туризма и культурно-исторического наследия.