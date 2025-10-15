Голосование за премию "ШУМ" продлится до 18 октября

Фото: vk.com/premiyashum

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "ШУМ" опубликовала итоги заочного этапа. Финальное голосование продлится до 18 октября, рассказали в пресс-службе премии.

Экспертный совет проводил оценку более 2 тысяч медиапроектов, в итоге были отобраны 84 лучших медиаспециалиста из 34 регионов страны. В голосовании могут принять участие все граждане от 14 лет, зарегистрированные в соцсети "ВКонтакте", а его результаты будут учтены в определении победителей.

Всего в 2025 году "ШУМ" собрал 15 тысяч заявок, а самой популярной номинацией стала "Страна героев". Она посвящена медиапроектам о 80-летии Победы и собрала свыше 17% из общего числа заявок. К заочному этапу и экспертной оценке допустили 2 303 проекта, из которых отобрали по 7 финалистов в каждой из 12 номинаций.

Кроме индивидуальных заявок, в финале примут участие и коллективные, 18 из 84 – представители медиакоманд. Средний возраст финалистов составил 27 лет, при этом более 70% – участники из регионов, находящихся далеко за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Представителями экспертного совета стали 62 специалиста в сфере медиа и журналистики, например главные редакторы, продюсеры и медиапедагоги. Также экспертами стали участники прошлого года: победители в номинациях "Свои люди" и "Связующее звено" Наталья Широкова и Виктория Мельникова.

Очный этап состоится 24 октября в Москве. Финалисты встретятся, чтобы презентовать перед экспертами свои проекты. Один победитель в каждой номинации, а также призеры, занявшие 2-е и 3-е места, будут определены по результатам суммы баллов заочного этапа, народного голосования и очного этапа.

Они будут удостоены денежного приза в размере до 600 тысяч рублей и подарками от партнеров. Кроме того, как у победителей, так и у финалистов будет возможность получить стажировку в федеральных министерствах и подведомственных организациях.

Результаты будут объявлены в Национальном центре "Россия" 25 октября, церемония пройдет в формате гала-концерта. Для того чтобы стать зрителем мероприятия, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее стало известно, что награждение лауреатов премии "Лидеры цифровой трансформации" пройдет во время молодежного фестиваля "ЛЦТ. Фест" в инновационном кластере "Ломоносов".

Для конкурса разработчики представили цифровые решения для одной из 20 задач, которые были поставлены московскими ведомствами и крупными организациями. В этом году заявки на участие подали со всей России и еще 26 стран, в том числе Китай, Индия, Белоруссия и Таиланд.

