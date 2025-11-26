Эксперт Подгорняк объяснил, как обезопасить квартиру от воров в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников многие уезжают из дома на длительные каникулы, оставляя жилье без присмотра. Этой ситуацией нередко пользуются злоумышленники. Как обезопасить свое имущество во время отпуска, разбиралась Москва 24.

Что важно для мошенников

Прежде всего злоумышленников привлекают квартиры без сигнализаций, а также те, которые демонстрируют видимые признаки благосостояния, напомнил в разговоре с Москвой 24 профессор кафедры безопасности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров. К таким показателям могут относиться дорогие автомобили, роскошные окна, через которые видно хрусталь и дорогие люстры, большая площадь жилья и удобные подступы к дому.

В таком случае, чтобы обезопасить себя от визита незваных гостей, не рекомендуется публиковать в социальных сетях информацию о предстоящих отъездах. Впечатлениями об отпуске стоит поделиться только после возвращения, но при этом без лишних подробностей, посоветовал Петров.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности МПГУ, полковник в отставке В качестве мер безопасности в квартире можно поселить родственников, чтобы создать эффект присутствия. Он появляется, когда обитатели дома включают и выключают свет, из квартиры доносится бытовой шум по типу отодвигания стула, скрипа ящиков и других звуков.

Также злоумышленники могут следить за показателями счетчиков, чтобы убедиться в том, что в квартире никто не живет. Более того, некоторые оставляют спичку в дверном проеме: если по возвращении она остается на месте, это признак того, что дверь никто не открывал.

"Поэтому можно установить датчики движения, которые включают свет, чтобы отпугнуть воров. Кроме того, в качестве технического решения некоторые заводят автоматические будильники, которые несколько раз в сутки издают звуки, а затем отключаются. Это тоже помогает создать бытовой шум, который слышен через входную дверь и создает эффект присутствия", – порекомендовал Петров.

Также ветеран специальной службы Московского уголовного розыска (МУР) Алексей Лобарев в беседе с Москвой 24 добавил, что злоумышленники проверяют переполненные почтовые ящики, оставляют на дверях стикеры и рекламные объявления. Если их не снимают, воры это замечают. Кроме того, преступники могут подкладывать под коврик хрупкие предметы вроде печенья для проверки посещаемости, звонить на домашний телефон или приходить под видом работников служб.

Сдерживающий фактор

Эксперт по безопасности Руслан Подгорняк в разговоре с Москвой 24 отметил, что для надежной защиты квартиры на время каникул необходимо установить сигнализацию и надежные замки. Последние делятся на 4 класса сложности: среди населения наиболее распространен 2-й, поскольку многие не готовы к затратам на более дорогие модели. Однако Подгорняк рекомендовал установить именно 4-й.

"Класс сложности замка определяется временем, которое потребуется для его вскрытия – будь то вандальный способ, предполагающий физическое разрушение, или интеллектуальный, который заключается в манипулятивных действиях, таких как продавливание и выставление механизмов взламывания в определенные положения", – объяснил эксперт.





Руслан Подгорняк эксперт по безопасности Замок 2-го класса можно вскрыть буквально за 5 секунд, в то время как взлом 4-го класса займет у злоумышленника от 2 до 3 часов.

Именно поэтому преступников привлекают квартиры, которые можно вскрыть быстро, и надежный замок служит серьезным сдерживающим фактором. Прочность злоумышленники определяют визуально, добавил эксперт.

"Что касается сигнализации, то эффективными системами часто являются датчик на двери, срабатывающий при ее открытии, а также датчики движения и разрыва цепи. При срабатывании любого из них сигнал немедленно поступает на пульт охраны", – рассказал специалист.

Если в квартиру вошел владелец, то ему предоставляется определенный период времени (от полутора до двух минут), чтобы ввести код и отключить систему. Если комбинация не введена, то по истечении этого времени на место выезжает оперативная группа местной охраны, заключил Подгорняк.