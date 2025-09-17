Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 18:42

Общество

Пермский суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей за оскорбление словом "овца"

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Пермский краевой суд обязал местную жительницу выплатить 20 тысяч рублей морального ущерба за то, что она назвала оппонентку "овцой". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Ранее городской суд в Лысьве отказал женщине в удовлетворении иска, не рассмотрев в слове, обозначающем самку барана, ничего обидного. Однако это решение было обжаловано.

"Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права человека. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое: взыскать компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей", – сообщили в суде.

Ранее Тверской районный суд признал Божену Малашенко (Рынска) виновной в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Против журналистки завели уголовное дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ.

Прокуратура Москвы утвердила обвинения в мошенничестве блогеру Андрею Сидоропуло

