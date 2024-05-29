В Армении приостановили вещание российского Первого канала

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Трансляция Первого канала в армянском мультиплексе была прекращена из-за задолженности. Об этом заявил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян, сообщает агентство ArmenPress.

"Первый канал не выполнил свои обязательства по договору, накопив задолженность за два с половиной месяца", – сказал министр.

По словам Айрапетяна, трансляция российского телеканала в общественном мультиплексе будет приостановлена до полного погашения задолженности.

Ранее на территории Армении заблокировали трансляцию программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в мультиплексе телеканала "РТР-Планета". Тогда программы были заблокированы за якобы постоянные нарушения статьи 5 и 6 соглашения "О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации".