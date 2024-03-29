В Армении заблокировали трансляцию передач Владимира Соловьева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории Армении заблокировали трансляцию программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в мультиплексе телеканала "РТР-Планета". Об этом замминистра высокотехнологической промышленности страны Авет Погосян сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Замминистра сослался на статьи 5 и 6 соглашения "О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации". Погосян уточнил, что программы были заблокированы за постоянные нарушения.

Ранее МИД РФ предупредил Ереван о рисках, связанных с антироссийским курсом, который навязывают республике западные государства. Как уточнила официальный представитель министерства Мария Захарова, армянская сторона приняла некоторые доводы России.

Пресс-секретарь ведомства также напомнила, что Вашингтон вместе с коллективным Западом на протяжении столетий используют другие страны в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.