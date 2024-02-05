Выпуск автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начнется во II квартале 2024 года

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Серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге планируется начать во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Уже производить серийные автомобили начнут во втором квартале текущего года", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Мантуров добавил, что министерство надеется на запуск производства в ближайшее время.

С 1 марта 2022 года завод Hyundai приостановил выпуск автомобилей в Петербурге из-за трудностей с поставками комплектующих. Сборка продолжалась на заводе "Автотор" в Калининграде, но позже деятельность прекратилась.

В декабре этого же года стало известно, что автоконцерн начал увольнять сотрудников из-за простоя. В компании обещали выполнить все соцобязательства перед работниками.

Также в конце 2023 года СМИ писали, что Hyundai решил продать завод в Северной столице. Предполагалось, что его купит компания "Арт-Финанс", которая до этого приобрела российские активы Volkswagen.

