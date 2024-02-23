Новости регионов: машины Hyundai и Kia будут выпускать под брендом Solaris

Машины марки Hyundai и Kia будут выпускать под брендом Solaris. Об этом рассказали в корпорации AGR, которая стала владельцем бывшего завода Hyundai в Петербурге. При этом, как уточняется, продажами автомобилей займется дилерская сеть этой компании.

Певец Сергей Лазарев помог найти жилье своей пожилой поклоннице из Сыктывкара. Как сообщил артист, женщина заехала в отдельную квартиру с ремонтом и всеми удобствами. Кроме того, он рассказал, что планирует помочь ей зарегистрироваться в этой квартире, а также найти соцработника.

Российский экологический оператор начал проверку на мусорных полигонах рядом с аэропортами. Там будут искать птиц, поскольку в последнее время число происшествий с самолетами из-за пернатых увеличилось.

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