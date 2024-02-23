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Новости

23 февраля, 00:00

Транспорт

Новости регионов: машины Hyundai и Kia будут выпускать под брендом Solaris

Новости регионов: машины Hyundai и Kia будут выпускать под брендом Solaris

Новости часа: профилактику Вечного огня провели в Москве накануне Дня защитника Отечества

Праздничные декорации появились на станции метро "Трубная"

Новости часа: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

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Новости часа: более двух тыс флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт

Машины марки Hyundai и Kia будут выпускать под брендом Solaris. Об этом рассказали в корпорации AGR, которая стала владельцем бывшего завода Hyundai в Петербурге. При этом, как уточняется, продажами автомобилей займется дилерская сеть этой компании.

Певец Сергей Лазарев помог найти жилье своей пожилой поклоннице из Сыктывкара. Как сообщил артист, женщина заехала в отдельную квартиру с ремонтом и всеми удобствами. Кроме того, он рассказал, что планирует помочь ей зарегистрироваться в этой квартире, а также найти соцработника.

Российский экологический оператор начал проверку на мусорных полигонах рядом с аэропортами. Там будут искать птиц, поскольку в последнее время число происшествий с самолетами из-за пернатых увеличилось.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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