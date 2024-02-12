"Безопасный город": сотрудники МАДИ регулярно контролируют таксистов в Москве

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) регулярно контролируют столичных таксистов. Водители обязаны иметь при себе лицензию и путевой лист, а машины должны быть с опознавательными знаками.

Только в прошлом году инспекторы проверили шесть тысяч автомобилей такси. Вместе с сотрудниками ГИБДД они регулярно проводят рейды на московских дорогах.

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