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12 февраля, 21:45

Транспорт

"Безопасный город": сотрудники МАДИ регулярно контролируют таксистов в Москве

"Безопасный город": сотрудники МАДИ регулярно контролируют таксистов в Москве

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Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) регулярно контролируют столичных таксистов. Водители обязаны иметь при себе лицензию и путевой лист, а машины должны быть с опознавательными знаками.

Только в прошлом году инспекторы проверили шесть тысяч автомобилей такси. Вместе с сотрудниками ГИБДД они регулярно проводят рейды на московских дорогах.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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транспортвидеоАлександр Астахов
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