Москвичам рекомендовали пересесть с личного на общественный транспорт

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей призвали воспользоваться для поездок по городу общественный транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

На данный момент, по информации департамента, интенсивное движение наблюдается в центре, на МКАД в районе Ленинского проспекта и в районе улицы Верхние Поля, а также на ТТК в районе Тульской эстакады и в районе улицы Нижней Масловки.

В связи с этим в Дептрансе посоветовали водителям быть осторожнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, не допускать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

"За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр и дежурят экипажи дорожного патруля ЦОДД", – напомнили в пресс-службе департамента.

Ранее столичный Дептранс также предупреждал жителей столицы о возможных затруднениях движения в некоторых местах центра Москвы. Из-за сокращенного рабочего дня число авто на улицах города 22 февраля начнет расти уже с 16:00. При ухудшении погоды гражданам порекомендовали выбрать городской транспорт для поездок по городу.