Ряд улиц перекроют в Москве 23 февраля из-за мероприятий

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение на нескольких улицах столицы временно будет закрыто 23 февраля в связи с проведением мероприятий, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, движение закроют с 20:45 до 21:15 на участке Озерной аллеи от 4922-го проезда до Центрального проспекта. Также будет не проехать в сторону Савелкинского проезда на участке Центрального проспекта – от дома 5 по Георгиевскому проспекту до дома 1 по Центральному проспекту.

В это же время ограничат движение на участке улицы Кадырова, от Бунинской Аллеи до улицы Адмирала Лазарева.

С 21:00 до 21:15 будет перекрыт участок Сельскохозяйственной улицы – от улицы Вильгельма Пика до проезда Серебрякова, а также участок Вологодского проспекта от дома 37, строения 1, до дома 36 по Новгородской улице.

Москвичей призвали быть внимательными, обращать внимание на знаки и планировать маршрут заранее.

Между тем столичные парковки будут бесплатными на всех улицах города 23 и 24 февраля. 25 февраля все парковки будут работать в режиме воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.

Глава ведомства Максим Ликсутов попросил водителей быть внимательными, оставлять машины только в разрешенных местах и соблюдать правила дорожного движения. Он напомнил, что плату за уличную парковку в дни государственных праздников отменяют в Москве по решению Сергея Собянина.

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