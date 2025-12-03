Форма поиска по сайту

03 декабря, 04:37

Политика

Президент Финляндии Стубб призвал Запад убедить мир в своей способности к диалогу

Фото: ТАСС/AP/Emmi Korhonen

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у западных стран остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству на фоне значительных изменений на мировой арене. Об этом он написал в статье для издания Foreign Affairs.

По мнению Стубба, ближайшие 5–10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед. Он указал, что после Первой мировой войны новый порядок просуществовал 20 лет, после Второй мировой войны – 40 лет, а сегодня на мировой арене снова возникает "нечто новое".

В связи с этим Запад не должен упустить последний шанс, чтобы показать свою способность "к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию", – отметил Стубб.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к своему концу. По его словам, он пока не знает, как будет выглядеть мир через несколько лет, но это будет что-то другое, отличное от положения дел на Западе за последние 80 лет, а также на Востоке за последние 35 лет.

Мерц добавил, что вызовы для Берлина настолько многообразны, насколько редкими они были ранее. Некоторые из них еще не встречались в послевоенной истории Германии.

