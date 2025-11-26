CNN: США и Украина не достигли компромисса по 3 главным пунктам мирного плана

Фото: ТАСС/AP/Martial Trezzini

США и Украина не смогли договориться как минимум по 3 ключевым пунктам американского плана урегулирования конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Собеседник СМИ подчеркнул, что консенсус был достигнут по большинству пунктов предложений, но по главным вопросам все еще сохраняются существенные разногласия.

В частности, есть "определенный прогресс" по вопросу территории Донбасса, которую будут контролировать украинские военные. При этом окончательного решения по содержанию пункта и по формулировкам пока нет.

"Было бы крайне неверно утверждать, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной", – сказал источник.

Вторым спорным вопросом остается ограничение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изначально предлагалось сократить армию до 600 тысяч человек, но теперь обсуждается гораздо более высокая цифра. Также для Киева неприемлем отказ от членства в НАТО, указал собеседник СМИ.



Соединенные Штаты представили свой план урегулирования конфликта на Украине 20 ноября. В него включались 28 пунктов, включая отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ВСУ, возможное снятие санкций с России и прочие условия.

Затем, после консультаций Вашингтона с Киевом, количество пунктов плана было сокращено с 28 до 22. По версии СМИ, из документа убрали все вопросы по поводу территории Украины. В частности, пропал пункт о передаче Донбасса России.

В свою очередь, члены администрации США выразили обеспокоенность из-за того, что Владимир Путин может отклонить план из-за изменений в мирном соглашении.

