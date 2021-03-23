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Туризм

17:36

Черногория упростила правила въезда для туристов

туризм

Фото: depositphotos/IuliiaVerstaBO

Власти Черногории упростили правила въезда для туристов, передает АТОР.

В частности, продлен срок действия тестов на коронавирус. С 25 марта его можно будет делать за 72 часа до прибытия в страну вместо 48. Специалисты отмечают, что данное нововведение является большим плюсом для россиян, поскольку они летят в страну с пересадками.

Въезжать в страну смогут и те, кто имеет положительный тест на антитела IgG к коронавирусу, сделанный в течение последних 30 дней, или сертификат, подтверждающий вакцинацию. При этом второй компонент прививки должен быть получен не менее чем за 7 дней до прибытия.

Уточняется, что данные правила не распространяются на туристов из Сербии, Косова, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.

Ранее институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".

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