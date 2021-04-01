В РФ выявили 78 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России выявили 78 случаев заражения "британским" и пять "южноафриканским" штаммами коронавируса. Об этом в ходе III Национального конгресса сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, всего было исследовано 9 207 образцов. Специалист также добавил, что случаев бразильского штамма не было обнаружено.

Ранее в Израиле нашли местный штамм коронавирусной инфекции. По данным Минздрава страны, разновидность не обладает особенностями, влияющими на заразность и клинические факторы.

В Минздраве Индии также заявили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.