В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

17:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Израиле обнаружен местный штамм коронавирусной инфекции. По данным Минздрава страны, разновидность не обладает особенностями, влияющими на заразность и клинические факторы, сообщает РИА Новости.
"Центральная лаборатория по вирусам при министерстве здравоохранения опубликовала исследование, в котором обобщены штаммы, существовавшие в Израиле с момента вспышки пандемии в марте 2020 года до января. Среди результатов – "израильский" вариант", – говорится в сообщении ведомства.
В министерстве уточнили, что "израильский" штамм "не имеет клинического или эпидемиологического значения", то есть не обладает особенностями, влияющими на скорость распространения инфекции, тяжесть течения болезни и эффективность вакцин.
По данным израильских специалистов, эта разновидность вируса появилась в июле прошлого года, а в настоящее время она исчезает.
Ранее в Минздраве Индии заявили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.
Тем временем американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.
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