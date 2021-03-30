В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Израиле обнаружен местный штамм коронавирусной инфекции. По данным Минздрава страны, разновидность не обладает особенностями, влияющими на заразность и клинические факторы, сообщает РИА Новости.

"Центральная лаборатория по вирусам при министерстве здравоохранения опубликовала исследование, в котором обобщены штаммы, существовавшие в Израиле с момента вспышки пандемии в марте 2020 года до января. Среди результатов – "израильский" вариант", – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что "израильский" штамм "не имеет клинического или эпидемиологического значения", то есть не обладает особенностями, влияющими на скорость распространения инфекции, тяжесть течения болезни и эффективность вакцин.

По данным израильских специалистов, эта разновидность вируса появилась в июле прошлого года, а в настоящее время она исчезает.

Ранее в Минздраве Индии заявили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.

Тем временем американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.

