В России выявили 8 294 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 8 294 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений COVID-19 переносят 1 037 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Москве зафиксировали 1 585 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 705, в Московской области – 570, в Нижегородской области – 247, в Ростовской области – 241.

Наименьшие темпы прироста заболевших выявлены в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах и Магаданской области. Всего в России подтверждено 4 606 162 случая COVID-19.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 4 229 480 пациентов, при этом скончались от последствий инфекции 101 480 человек.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России ситуация с коронавирусом остается относительно стабильной. При этом он обратил внимание на зарубежные страны, где фиксируется рост заболеваемости.