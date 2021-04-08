Попова не исключила подъема заболеваемости коронавирусом к осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что в России к осени может произойти подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Мы бы хотели, чтобы это (вакцинация 60% взрослых россиян. – Прим. ред.) было к осени по нескольким причинам: во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, все-таки мы уже с вами говорили, что к осени будет подъем [заболеваемости]", – сказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, коронавирус, скорее всего, будет сезонным. Инфекция может активизироваться весной и осенью.

Ранее в "Векторе" допустили, что COVID-19 в будущем может стать более легкой сезонной болезнью. Предполагается, что он будет проходить в бессимптомной форме, вызывать мало поражений.

По мнению специалистов, вирус получает определенную выгоду, в случае если человек не умирает, переносит заболевание относительно легко и становится разносчиком инфекции. Благодаря этому в ходе эволюции патогенность вируса может стать ниже.

