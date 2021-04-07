Мурашко рассказал о тяжелых последствиях COVID-19 для людей старше 80 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около трети пациентов с коронавирусом старше 80 лет получают тяжелейшие осложнения после болезни, людям данной возрастной категории жизненно необходима вакцинация, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лица старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения. Мы говорим о том, что людям старше 60 лет надо активно прививаться, а для лиц старше 80 лет вакцинация просто жизненно необходима", – рассказал он.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. По данным столичного Депздрава, около половины всех привившихся от коронавируса москвичей составляют горожане старше 60 лет.

В Москве социальные помощники уже оповестили полмиллиона горожан старше 60 лет о вакцинации от коронавируса. Обходы они совершают по будним дням с 10:00 до 18:00. Сотрудники имеют при себе специальные бейджи с указанием их имен, названия центра соцобслуживания и подписи начальника окружного управления социальной защиты населения.