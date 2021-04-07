Почти половина всех привитых от COVID-19 в Москве старше 60 лет

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Около половины всех привившихся от коронавируса москвичей составляют горожане старше 60 лет. Именно пожилые люди чаще всего оказываются в группе риска, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Мы видим, что горожане активно прививаются – как сообщалось ранее, первым компонентом привиты около миллиона человек, и порядка 80 процентов из них уже привиты вторым. Почти половина от всех вакцинированных в Москве – это горожане старше 60 лет", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Там добавили, что вакцинация не провоцирует серьезные побочные эффекты у людей старшего возраста. Незначительные недомогания были обнаружены лишь у 3,5 процента привитых.

"В целом, самыми распространенными симптомами являются небольшое повышение температуры и реакция в месте инъекции (например, небольшое покраснение). Причем у пожилых людей температура поднималась на 30 процентов реже, чем у более молодых", – добавили в ведомстве.

Ранее в Москве социальные помощники оповестили полмиллиона горожан старше 60 лет о вакцинации от коронавируса. Обходы они совершают по будним дням с 10:00 до 18:00. Сотрудники имеют при себе специальные бейджи с указанием их имен, названия центра соцобслуживания и подписи начальника окружного управления социальной защиты населения.

