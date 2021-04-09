В России выявили 9 150 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние сутки в России подтвердили 9 150 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений COVID-19 переносят 1 198 человек, сообщает Оперативный штаб.
В Москве зафиксировали 2 421 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 703, в Московской области – 594, в Нижегородской области – 249, в Ростовской области – 242.
Наименьшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Тыва и Магаданской области. Всего в России подтверждено 4 623 984 случая COVID-19.
За сутки выздоровели 9 662 человека, за все время пандемии – 4 248 700. При этом умерли от коронавируса за прошедшие 24 часа 402 пациента, за все время – 102 247 человек.
Ранее стало известно, что плазму с антителами к COVID-19 в Москве сдали 20 тысяч человек. Плазму применяют при лечении пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса, которые находятся в больницах. Эффект от процедуры достигается за счет содержания в плазме специфических антител, которые помогают нейтрализовать вирус.
Метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией применялся с апреля прошлого года.
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